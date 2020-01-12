Логойский район собирает лыжников и сноубордистов

В 30 километрах от Минска есть и снег, и спортивный драйв.Все любители горных и беговых лыж в эти дни съезжаются в Логойский район.На самых популярных - в Силичах и Логойске - особенно многолюдно. Традиционно немало туристов из всех уголков страны, а также России.



В самую белую точку на карте Беларуси отправился и Алексей Кондратенко (видео).



