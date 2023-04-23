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Логвинов: Такие формы, как TИБО, станут мощным добавлением в работе ШОС в сфере ИКТ
Когда Беларусь получит окончательно статус полноправного члена ШОС, то такие формы, как TИБО, явятся очень мощным добавлением в работе ШОС в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом в интервью "Главному эфиру" заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Григорий Логвинов.
Сфера ИКТ сейчас среди 11 ключевых приоритетов в повестке дня ШОС, сказал заместитель генерального секретаря. По его словам, в организации начинали с международной информационной безопасности, сейчас уже идет работа практически по всему спектру. "Когда Беларусь получит окончательно статус полноправного члена ШОС, то такие формы, как TIBO, явятся очень мощным добавлением в работе ШОС в сфере ИКТ", - уверен заместитель генерального секретаря.
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Блокировка аккаунта ШОС в Twitter - это вызов и стимул работать над своими каналами, создавать свое информационное пространство, сказал Григорий Логвинов и отметил, что потеря не велика, поскольку активная работа по разъяснению деятельности ШОС и пропаганда ведется в Telegram-канале. По его словам, подобные действия владельцев Twitter лишний раз показывают, что "свобода слова", которая считалась "священной коровой" для западного социума, обратились в фикцию.
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