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Лондон и Вашингтон намерены расчленить Россию, а после подготовить войну с Китаем - американский политолог
Нынешняя прокси-война НАТО против России чрезвычайно опасна. Лондон и Вашингтон намерены расчленить Россию, а после этого подготовить войну с Китаем. Такое мнение высказал политолог, представитель аналитического центра "Институт Шиллера" Америки Ричард Блэк.
"Да, мы считаем, что это большая опасность поскольку, мы выдвигаем предложение об универсальной, новой архитектуре мира и развития, которая могла быть общемировой. Нынешняя прокси-война НАТО против России чрезвычайно опасна. Лондон и Вашингтон намерены расчленить Россию, а после этого подготовить войну с Китаем. Таким образом ситуация стратегически глобально куда опаснее - это красный сигнал тревоги", - высказал опасения Ричард Блэк.
Сейчас необходимо вести переговоры между Востоком и Западом, уверен политолог из США.
"Из-за ситуации в секторе Газа ситуация становится еще более опасной. Мы настаиваем на необходимости срочного обновления института ООН, чтобы возможно было вмешательство в палестино-израильский конфликт. Это необходимо для создания новой архитектуры безопасности, когда она могла бы стать поистине эффективной, а не фиктивной", - подытожил Ричард Блэк.
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