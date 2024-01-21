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Лопатенок: Украинский национализм оправдывает террор как средство достижения политических целей
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Лукашенко направил соболезнование Алиеву в связи с трагической гибелью людей в авиакатастрофе
Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, где пройдут саммиты СНГ и ЕАЭС
Президент Беларуси направился с визитом в Россию для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС
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От истории до современности. Беловежской пуще - 85 лет
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Стала известна дата инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили
В Польше студенты принесли на рождественскую ярмарку пряники в форме свастики и восхваляли Гитлера
Причиной пожара в ТЦ Владикавказа стало падение обломков сбитого беспилотника
Трамп призвал к смертной казни для "насильников, убийц и монстров"
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