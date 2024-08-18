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Лопнул надувной матрас - и муж утонул

Лопнул надувной матрас - и муж утонул

В Белыничском районе утонул мужчина, катаясь на надувном матрасе, сообщаетБЕЛТА со ссылкой на ОСВОД.

Трагедия произошла сегодня в 13.46. Мужчина 1969 года рождения приехал отдыхать со своей женой и кататься на надувном матрасе в Белыничский район вблизи д.Раполова. В какой-то момент матрас лопнул. Мужчину на берег доставила жена. Она пыталась проводить сердечно-легочную реанимацию. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть. Как уточнили в ОСВОДе, место не было предназначено для купания.

ОСВОД напоминает, что надувные матрасы - это враг безопасного отдыха на воде. Катание на надувных матрасах запрещено.

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