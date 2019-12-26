3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Лос-Анджелес" и "Ванкувер" ждут своих жителей
Это еще два дома в комплексе "Минск-Мир". Рождественская акция - длительная рассрочка на покупку здесь квартир до 10 лет и без процентов. До окончания акции осталось совсем чуть-чуть. И причины успеть есть! Подробности в сюжете.
В квартале "Северная Америка" работы идут сразу на девяти объектах.
В двух первых домах, поступивших в продажу - "Нью-Йорк" и "Сан-Франциско", квартиры почти распроданы. А в домах "Ванкувер" и "Лос-Анджелес" выбор еще большой. Рассрочка до 10 лет без процентов и поручителей - явный повод поторопиться!
Дом "Лос-Анджелес" - частичка солнечной Калифорнии в белорусской столице: яркий фасад и солнечный холл.
Пеленальный стол в санитарной комнате, байк-бокс, колясочная и даже поддон для мытья лап питомцев - ориентация на современный комфорт в каждой детали. Кстати, выход в обе стороны сделает удобным доступ как к машине на улицу, так и в тихий двор. На 25 этажах здания 298 квартир от 28 до 72 квадратов с панорамными окнами, застекленными лоджиями и даже террасами. Планировка свободная. Вы сами решаете, как будет выглядеть квартира вашей мечты. Жителей первого этажа приятно удивит отдельный вход в квартиры. К слову, доступ на этажи обеспечат лифты OTIS - быстро и бесшумно. Один из них - панорамный, весь город как на ладони. Поблизости от "Города Ангелов" растет ввысь "Ванкувер". Как и знаменитый мегаполис Канады, этот дом олицетворяет комфорт и удобство жизни на всех своих 20 этажах, в каждой из 196 квартир от 29 до 65 квадратов. Попасть на первый этаж здесь также можно с отдельного входа. Благоустройство района - еще один повод купить здесь жилье. Рядом возводят метро. В самом квартале - школу с бассейном, а по соседству - детские сады и зоны игры и отдыха. В шаговой доступности большой современный парк. Приобрести здесь квартиру в рассрочку еще можно успеть - рождественская акция продолжается!
Помимо беспроцентной рассрочки на 10 лет, можно воспользоваться удобным кредитом: оплата до 20 лет и до 90 % стоимости жилья. В первый год ставка меньше 5 %, по другой программе меньше 7 % на протяжении двух лет. Словом, живите и платите комфортно!
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва