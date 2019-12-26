"Лос-Анджелес" и "Ванкувер" ждут своих жителей

Пеленальный стол в санитарной комнате, байк-бокс, колясочная и даже поддон для мытья лап питомцев - ориентация на современный комфорт в каждой детали. Кстати, выход в обе стороны сделает удобным доступ как к машине на улицу, так и в тихий двор. На 25 этажах здания 298 квартир от 28 до 72 квадратов с панорамными окнами, застекленными лоджиями и даже террасами. Планировка свободная. Вы сами решаете, как будет выглядеть квартира вашей мечты. Жителей первого этажа приятно удивит отдельный вход в квартиры. К слову, доступ на этажи обеспечат лифты OTIS - быстро и бесшумно. Один из них - панорамный, весь город как на ладони. Поблизости от "Города Ангелов" растет ввысь "Ванкувер". Как и знаменитый мегаполис Канады, этот дом олицетворяет комфорт и удобство жизни на всех своих 20 этажах, в каждой из 196 квартир от 29 до 65 квадратов. Попасть на первый этаж здесь также можно с отдельного входа. Благоустройство района - еще один повод купить здесь жилье. Рядом возводят метро. В самом квартале - школу с бассейном, а по соседству - детские сады и зоны игры и отдыха. В шаговой доступности большой современный парк. Приобрести здесь квартиру в рассрочку еще можно успеть - рождественская акция продолжается!