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Лось погиб из-за колючей проволоки на границе с Латвией
Латвийский погранзабор стал причиной гибели лося. На данном направлении это уже десятый случай гибели животного с момента установки заграждения. Накануне в двух метрах от белорусско-латвийской границы полоцкие пограничники обнаружили мертвую тушу. Животное смогло перейти на территорию Беларуси, но запуталось в спирали и пало от полученных ран. На место происшествия прибыли представители Национального парка "Браславские озера". А вот власти ЕС по традиции информацию о подобных случаях замалчивают, чтобы скрыть ущерб окружающей среде от установки заграждения, причем очень дорогого во всех смыслах. Европейская колючка убила уже 39 животных.
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