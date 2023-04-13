Лось погиб из-за колючей проволоки на границе с Латвией

Латвийский погранзабор стал причиной гибели лося. На данном направлении это уже десятый случай гибели животного с момента установки заграждения. Накануне в двух метрах от белорусско-латвийской границы полоцкие пограничники обнаружили мертвую тушу. Животное смогло перейти на территорию Беларуси, но запуталось в спирали и пало от полученных ран. На место происшествия прибыли представители Национального парка "Браславские озера". А вот власти ЕС по традиции информацию о подобных случаях замалчивают, чтобы скрыть ущерб окружающей среде от установки заграждения, причем очень дорогого во всех смыслах. Европейская колючка убила уже 39 животных.