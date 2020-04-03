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Лось вышел на дорогу в Минске неподалеку от Национальной библиотеки
Нарушил правила дорожного движения и лось, который вышел на дорогу в Минске неподалеку от Национальной библиотеки. Вероятно, зверь появился в городе случайно. Прогулка животного попала на видео, которое разместили на Telegram-канале ГАИ Мингорисполкома. Столичная автоинспекция вовремя выехала на участок дороги, где был замечен лось. Экипаж инспекторов ГАИ предупредил водителей об опасности, а затем проконтролировал, чтобы животное без происшествий вернулось домой - в лесной массив.
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