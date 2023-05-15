Лось забрел в водоем в столичной Серебрянке. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в МЧС, утром спасателям стали сообщать о лосе, который находился в водоеме по ул.Щетовка в столичном микрорайоне Серебрянка. Работники МЧС незамедлительно выбыли к месту в составе группы спасения на водах.