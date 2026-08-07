Лошадь для всего: чем уникальна белорусская упряжная

Среди густых лесов, зеленых полей природный пейзаж гармонично дополняет табун лошадей. На пастбище представители национальной породы - белорусские упряжные. Именно такое гармоничное сочетание красоты и силы притягивает на конефирму "Заречье" тех, кто любит лошадей.

Наталья и Ксения без них не представляют жизни. Если нужно, они и коня на скаку остановят. Много лет в Жодино отвечают за сохранение генофонда и удержание чистопородности белорусской упряжной. Добронравные, спокойные, феноменально выносливые, устойчивые к стрессу и болезням - вот такой ход конем от ученых.

"Во-первых, она уникальна тем, что это белорусская порода. Во-вторых, они универсальные лошади. Мы их называем семейной лошадью, которая подойдет для дедушки пахать огород, папе съездить на охоту, детям покататься верхом, а маме сходить на фотосессию. Такая лошадь подходит для всего. Она красива, вынослива, спокойна", - перечислила качества зоотехник-селекционер по коневодству конезавода "Заречье" ГП "Жодиноагроплемэлита" Наталья Фесун.

Белорусская упряжная берет начало от лесных лошадей - именно от них достался ген саврасости. Дикие предки отличались неприхотливостью и умело адаптировались к природным испытаниям, что унаследовали и представители белорусской национальной породы. Сочетание красоты и физической силы - очевидные преимущества белорусской упряжной. Порода зарекомендовала себя как для работы в упряжи, так и под седлом. Целевая селекция упряжных проходила во второй половине минувшего столетия. Выводили путем сложного воспроизводительного скрещивания с представителями гудбрансдальской, шведской и других пород.

При разработке стандарта белорусские ученые применяли строгие критерии - экстерьер, работоспособность, качество потомства. Проделана колоссальная работа, итогом которой стало утверждение в мае 2000 года самостоятельной породы.

"На сегодняшний день в породе имеется 6 линий и порядка 10 семейств конематок. Наш коллектив занимается помощью хозяйствам, разводящим лошадей. На современном этапе мы достигли такого уровня, что подключаем для исследований генетику. Занимаемся исследованием на уровне ДНК-технологий, которое позволяет быстрее выявить потенциал лошади, определить ее работоспособность и дальнейшее направление использования. Мы выполняем весь спектр необходимых для заказчиков работ. В первую очередь заказчиками являются Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Национальная академия наук Беларуси. Все наши исследования проводятся в рамках государственных программ, которые финансируются из бюджета", - поделился завлабораторией коневодства, звероводства и мелкого животноводства НПЦ НАН Беларуси по животноводству, кандидат сельскохозяйственных наук Юрий Герман.

Как сохраняют уникальную национальную породу. Почему именно она считается идеальной для начинающих всадников. В каком заповеднике можно отправиться в двухдневное путешествие верхом, узнаете в фильме "Лошади. Сила красоты".

Главное фото: sb.by