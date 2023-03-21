Лошадь Пржевальского внесли в Красную книгу Беларуси

Лошадь Пржевальского включили в список редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Беларуси видов диких животных, включаемых в Красную книгу страны, это предусмотрено постановлением Министерства природы и охраны окружающей среды № 9 от 3 марта, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишетSputnik.



Лошадь Пржевальского стала 203 животным, включеннымв данный список, и второй в "краснокнижном" парнокопытным отряде. Вместе с лошадью Пржевальского в этом отряде числится и европейский зубр.