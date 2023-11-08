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Лошицкая усадьба принимает экспозицию живописных и графических рисунков юных художников

Интерьеры Лошицкой усадьбы на рисунках юных художников. Историческое поместье принимает экспозицию живописных и графических работ по итогам пленера. В проекте участие приняли учащиеся минской гимназии имени Масленикова. С художественной премьеры - Лариса Гулякевич (видео).

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