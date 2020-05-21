Лошицкий парк - один из самых таинственных и загадочных

Лошицкий парк - один из любимейших парков минчан. Сегодня мы покажем цветущий яблоневый сад, в котором обязательно надо побывать в мае, узнаем, где в парке растут двухсотлетние деревья, посмотрим на старинную мельницу и расскажем несколько легенд о парке. А поможет нам в этом экскурсовод Анна Богданова.



Спарком связано много легенд. Например, этот дуб. Его прозвали обручальным, потому что молодые девушки в былые времена приходили сюда, чтобы попросить о хорошем браке. Но и сейчас можно прикоснуться и попросить о добром и хорошем. В Лошицком парке очень много старинных деревьев. Возраст некоторых достигает 200 лет. Например, возраст этого тополя.



С усадебным домом связано очень много историй. И одна из них связана со слепымокном. Молодая Ядвига Любанская, обладая привлекательной внешностью, крутила романы. И ее супруг, узнав об этом, заложил окно.



Парк - очень популярно место у велосипедистов, ведь граф был одним из первых, кто ввел моду на велосипеды. Он и Чапский были законодателями мод не только в сельском хозяйстве, но и в спорте.



А с водяной мельницей связывают появление чертей. Но мы с вами знаем, когда появляются черти - это предупреждение человеку. И если он не остановился, не задумался, то с ним случается что-то плохое. А если понял знак, то черти к нему больше не приходят.



Интересно то, что мы решили снять самый мистичный парк в Минске в очень странный день в мае, когда идет снег. Чтобы вы понимали: каждые 20 минут начинает идти снег - погода для середины мая более чем необычная.



Яблоневый сад - вы обязательно должны в него приехать, сейчас как раз все цветет. С ним связана красивая легенда. Она тоже связана с привидением. И встречается оно как раз в это время года, когда белым цветом украшен весь парк. Здесь появляется призрак Белой панны. Связано это с романтической и трагической историей - это добродушное привидение, потому что в жизни она была очень добрая и милая леди.



Это же такое время для свиданий, прогулок под яблонями, время романтических фотографий. Берите свою половинку и приезжайте в парк.

