Лоси, косули, бобры и даже медведи все чаще лицом к лицу встречаются в Беларуси с человеком

Гости из лесной чащи на транспортных артериях Минской области. В соцсетях появляется все больше видео о встрече человека с диким животным. Лоси, косули, бобры и даже медведи в поисках нового дома встречаются лицом к лицу с человеком. Специалисты предупреждают: во время неожиданного рандеву стоит вести себя осторожно и по определенным правилам. Илья Цветков разбирался в вопросе.

Повышенную активность бурых в этом сезоне отмечают специалисты лесного хозяйства. Егеря фиксируют неожиданные появления крупных хищников в непривычных для их обитания местах.

Медведь встречался здесь и ранее. Ввиду того, что мы граничим с Борисовским районом, можно сказать, с Березинским заповедником, основной поток расселения приходится именно с той стороны. Наиболее часто в наших угодьях стал встречаться медведь ввиду того, что большое количество грибов, ягод в лесу. Максим Мигун, главный лесничий Логойского лесхоза

Через обширные места обитания хищников и копытных (часто более десятков квадратных километров) проходит огромное количество транспортных магистралей, потому в некоторые периоды года избежать встречи с животным на дороге сложно. Водителей предупреждают: в такой ситуации лучше снизить скорость, остановиться и ни в коем случае не применять звуковые и световые сигналы, а просто дать зверю возможность спокойно скрыться в чаще.

Еще одно правило - животных не кормить! Бурые медведи обожают лакомства, поэтому и выходят ближе к людям. Разовое угощение может нарушить пищевое поведение косолапого, и он еще чаще будет приближаться к людным местам.

Лучше не подкармливать вообще. Медведь - непредсказуемое животное, сейчас он нормально-нормально, а через какие-то пять минут… Это не волк, не тигр, который может зарычать, показать свою агрессию, у медведя никаких эмоций нет, резкий выпад лапой - и человек, не ожидая этого, может получить ранение. Михаил Турыгин, заведующий зоосадом центра экологического туризма "Станьково"

Прогулки по мегаполису в последнее время предпочитают и лоси. Сохатые замечены в разных городах Беларуси. А вот бобры облюбовали новое место обитания - на крупных производствах. Один из грызунов забрел на территорию рудника под Солигорском.

В Обществе охотников и рыболовов отмечают: такие сезонные миграции для диких обитателей лесов - дело привычное. Весной у самок многих видов животных появляется новое потомство, а тех, кто уже вырос и достаточно окреп, они отправляют в самостоятельное плавание. Поэтому молодым хищникам и травоядным приходится искать себе новый дом. В этот период они и встречаются людям.

В летний период (конец весны - начало лета) самки начинают приводить потомство и они отгоняют от себя прошлогодних детенышей, которые не такие опытные, как мама, они не так хорошо знают территорию, поэтому они идут, куда идут, куда им кажется удобнее, и очень часто попадают в такую западню, как город. Ирина Соловей, ведущий научный сотрудник лаборатории НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам