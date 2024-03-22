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Лоси поселились в минском парке отдыха в Степянке
В парке отдыха в Степянке поселились лоси. Место отличное для релакса - здесь любят прогуливаться местные жители. Недавно его облюбовали и дикие животные. Лосиха ежедневно приходит к местному пруду с пресной водой, чтобы утолить жажду. Не исключено, что живет в парке целая семья. Жители микрорайона говорят, что животные - их местная достопримечательность и даже украшение района. Такое соседство с лосями с одной стороны никакой угрозы не имеет, но ведь рядом проезжая часть и как себя поведут дикие животные, неизвестно.
Дети ехали на машине, к ним навстречу вышел лось. Все пропустили его. Он постоял и ушел.
Надо помнить, что дикое животное, которое заходит в населенный пункт и контактирует с человеком, может быть больно бешенством. И об этом предупреждают специалисты.
Животное может быть переносчиком. Поэтому всех диких животных, если попадает на реабилитацию, проверяют либо вакцинируют. Лосиха, что покусает - это вряд ли. Но это может быть наоборот - собака покусает лосиху. И дальше эта собака со слюной понесла это людям. Тоже есть такая опасность.
Специально созданная комиссия в ближайшее время собирается отловить этих животных в парке. Правда, процесс этот также нелегкий. Надо сделать так, чтобы никому не нанести вреда. Ни животному, ни людям рядом.
Фото: pixabay.com
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