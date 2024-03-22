Лоси поселились в минском парке отдыха в Степянке

Животное может быть переносчиком. Поэтому всех диких животных, если попадает на реабилитацию, проверяют либо вакцинируют. Лосиха, что покусает - это вряд ли. Но это может быть наоборот - собака покусает лосиху. И дальше эта собака со слюной понесла это людям. Тоже есть такая опасность.

Татьяна Ильясова-Кононова, начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка