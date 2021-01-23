Луч с земли. На МКС засняли странный фонтан света, взметнувшийся с Земли

Вспышка пробила атмосферу на высоту более 50 километров. Луч заинтересовал пользователей интернета, особенно уфологов. Но ученые быстро сняли все мистические догадки, объяснив, что это аномальные молнии - мощные электрические разряды, которые бьют вверх из грозовых облаков и уходят высоко в стратосферу. Так что первый контакт с пришельцами в очередной раз откладывается.