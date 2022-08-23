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Лучшее из Беларуси в самом сердце России - обновленный белорусский павильон открылся на ВДНХ в Москве

На ВДНХ в Москве открылся обновленный белорусский павильон. Напомним, в начале лета будущее этой площадки обсуждалось на совещании у Президента. Цель - эффективное продвижение наших товаров. И вот сейчас после обновления павильон кардинально сменил формат. Теперь это сформированная в едином стиле площадка белорусских брендов. Это натуральная косметика, экологически чистые изделия из белорусского льна, техника, а также популярные у россиян продукты питания: от молочки и мясной продукции до печенья и сладостей. Среди них знаменитый черный шоколад "Президент", а также фермерская продукция с малой родины Александра Лукашенко - агрогородка Александрия Могилевской области.

Конечно, я бы хотел, чтобы затраты на этот павильон окупились очень быстро. На самом деле сейчас мы категории окупаемости и инвестиций в рамках павильона не обсуждаем, потому что нужно, чтобы наши посетители - традиционные и новые (после пандемии количество людей увеличится и в рамках всей выставки, и нашего павильона) - в первую очередь узнали Беларусь с новой точки зрения. По итогам года мы посмотрим, какие цифры получаются. Уже будут наработки по изменению каких-то моментов, и тогда будем смотреть на экономически-финансовые рельсы.Но главной изюминкой белорусского павильона стало открытие магазина "Первый" с мерчем от Президента Беларуси. Майки, толстовки и кепки с фразами "Любимую не отдают", "Будет очень интересно", "Раздевайся и работай", уже ставшими крылатыми в нашей стране, теперь доступны и россиянам.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Сегодня презентовали и новинку с надписью "Вы красавцы!" и изображением знаменитого снимка Александра Лукашенко с автоматом в 2020 году. Сегодня как раз ровно два года с того момента. Тогда это видео стало очень популярным в интернете, а фото - символом борьбы за Беларусь.


Фото:БелТА

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