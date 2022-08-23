Лучшее из Беларуси в самом сердце России - обновленный белорусский павильон открылся на ВДНХ в Москве

Конечно, я бы хотел, чтобы затраты на этот павильон окупились очень быстро. На самом деле сейчас мы категории окупаемости и инвестиций в рамках павильона не обсуждаем, потому что нужно, чтобы наши посетители - традиционные и новые (после пандемии количество людей увеличится и в рамках всей выставки, и нашего павильона) - в первую очередь узнали Беларусь с новой точки зрения. По итогам года мы посмотрим, какие цифры получаются. Уже будут наработки по изменению каких-то моментов, и тогда будем смотреть на экономически-финансовые рельсы. Но главной изюминкой белорусского павильона стало открытие магазина "Первый" с мерчем от Президента Беларуси. Майки, толстовки и кепки с фразами "Любимую не отдают", "Будет очень интересно", "Раздевайся и работай", уже ставшими крылатыми в нашей стране, теперь доступны и россиянам.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России