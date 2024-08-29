До нового учебного года остается пару дней. Среди главных вопросов организации учебного процесса и условия проживания иногородних. Так, лучшее общежитие среди колледжей выбрали в Беларуси - это общежитие Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа.

Общежитие Несвижского колледжа выбрано лучшим в стране

Поочередно, раз в год, профсоюз работников образования и науки выбирает лучшие общежития среди высших учебных заведений или колледжей. К примеру, в этом году в конкурсе участвовало 31 учреждение. Общежития проверяли на соответствие различных условий. Это, например, внешний вид и чистота в помещениях и прилегающей территории, в целом условия для комфортного и безопасного проживания.

Что касается наличия зон для занятий творчеством и спортом, мест для проведения различных мероприятий, в этом году общежитию Несвижского государственного колледжа не было равных.

Если отдельными зонами для рисования, спорта и просмотра фильмов уже никого не удивить, то в этом общежитии есть зоны чирлидинга и даже места для занятий гольфом. Всего же в новом учебном году здесь готовы принять 112 учащихся.