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Лучшее общежитие среди колледжей выбрали в Беларуси
До нового учебного года остается пару дней. Среди главных вопросов организации учебного процесса и условия проживания иногородних. Так, лучшее общежитие среди колледжей выбрали в Беларуси - это общежитие Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа.
Общежитие Несвижского колледжа выбрано лучшим в стране
Поочередно, раз в год, профсоюз работников образования и науки выбирает лучшие общежития среди высших учебных заведений или колледжей. К примеру, в этом году в конкурсе участвовало 31 учреждение. Общежития проверяли на соответствие различных условий. Это, например, внешний вид и чистота в помещениях и прилегающей территории, в целом условия для комфортного и безопасного проживания.
Что касается наличия зон для занятий творчеством и спортом, мест для проведения различных мероприятий, в этом году общежитию Несвижского государственного колледжа не было равных.
Если отдельными зонами для рисования, спорта и просмотра фильмов уже никого не удивить, то в этом общежитии есть зоны чирлидинга и даже места для занятий гольфом. Всего же в новом учебном году здесь готовы принять 112 учащихся.
Уже 2 сентября по всей стране школы, колледжи и вузы распахнут свои двери учащимся и студентам, а пока остается наслаждаться последними теплыми деньками каникул.
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