Лучшее время для завтрака назвала нутрициолог

Нутрициолог Татьяна Забалуева объяснила, в какое время лучше всего завтракать, обедать и ужинать, чтобы быть здоровым и стройным. Советы специалиста по правильному питанию публикует sb.by.



Нутрициолог посоветовала есть три раза в день, а при необходимости между завтраком и обедом либо обедом и ужином делать перекус.



"Завтрак должен быть с 7 до 9 утра, обед - с 12 до 14, а ужин - с 17 до 19. Можно включить один перекус, например, между завтраком и обедом. Это могут быть фрукты либо полезные сладости. Либо можно сделать перекус между обедом и ужином, но тогда он должен быть очень легким", - отметила Татьяна Забалуева.



Специалист по правильному питанию посоветовала во время перекуса между обедом и ужином есть что-нибудь белковое.



Фото:pixabay.com