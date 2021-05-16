Лучшего фельдшера скорой помощи выбрали в столице

За первенство боролись 12 представителей от каждой подстанции (они проходили свои отборочные туры) и один приглашенный гость из Минского областного центра скорой помощи. Участники представили свои видеовизитки, показали знания в теоретическом и практическом конкурсах. Площадкой для конкурса стала 10-я подстанция скорой помощи.