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Лучшего огнеборца выбирают в Вилейском районе - юные спасатели развернули там полевой лагерь
Пройти непростую эстафету пожарных и показать лучший результат. Юные спасатели со всей страны собрались в Вилейском районе, чтобы определить самую быструю и подготовленную команду огнеборцев среди школьников. Всего 7 бригад - по десять участников в каждой. В программе не только тушение условных возгораний. Илья Цветков наблюдал за соревнованиями.
По 10 участников в каждой из семи команд на огненной, дымовой и водной полосе препятствий. За звание лучшего молодого пожарного борются на берегу Вилейского водохранилища. Здесь проходит республиканский этап конкурса "Юный спасатель".
В программе боевое развертывание, сбор палатки на время, демонстрация творческого номера и тушение условных возгораний. С помощью боевых рукавов и воды участники эстафеты поражают мишени и попадают точно в цель.
Самое непростое - это вовремя собраться. Надеть форму на время - это реально трудно. Если это сделал, дальше проще. Раскладываем рукава, открываем затворы - и можно бить в мишень.
Кроме боевого развертывания, ребятам надо пробежать кросс, выполнить ряд физических упражнений, показать уровень строевой и пройти этап медицинской подготовки. Оказать первую помощь пострадавшему должен уметь каждый юный спасатель.
Задача - использовать имеющийся инвентарь и оказать помощь пострадавшим. Ставятся две задачи, в каждой свое условие, у пострадавших разное состояние и разная степень травм.
В полевом лагере у каждой команды своя атмосфера. Участники слета самостоятельно организуют быт: парни отвечают за дрова и разжигание огня, девушки - за полевую кухню.
Имена победителей по итогам всех этапов назовут 29 июня. Главное - командный результат.
Здесь ребята набираются опыта, осознают и привыкают к непростой, но интересной работе спасателя. Потом они поступают в Университет гражданской защиты, становятся офицерами и защищают нашу Родину. Вот основная цель подобных мероприятий.
Баллы представители жюри подсчитают с учетом скорости, точности и эффективности выполнения заданий.
Навыки юным спасателям пригодятся и в случае реальной экстренной ситуации. При этом многие школьники принимают участие в подобных соревнованиях не первый раз, и они уже точно определились со своей будущей профессией - хотят работать в МЧС.
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