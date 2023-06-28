Лучшего огнеборца выбирают в Вилейском районе - юные спасатели развернули там полевой лагерь

Пройти непростую эстафету пожарных и показать лучший результат. Юные спасатели со всей страны собрались в Вилейском районе, чтобы определить самую быструю и подготовленную команду огнеборцев среди школьников. Всего 7 бригад - по десять участников в каждой. В программе не только тушение условных возгораний. Илья Цветков наблюдал за соревнованиями.

По 10 участников в каждой из семи команд на огненной, дымовой и водной полосе препятствий. За звание лучшего молодого пожарного борются на берегу Вилейского водохранилища. Здесь проходит республиканский этап конкурса "Юный спасатель".





В программе боевое развертывание, сбор палатки на время, демонстрация творческого номера и тушение условных возгораний. С помощью боевых рукавов и воды участники эстафеты поражают мишени и попадают точно в цель.

Самое непростое - это вовремя собраться. Надеть форму на время - это реально трудно. Если это сделал, дальше проще. Раскладываем рукава, открываем затворы - и можно бить в мишень. Алексей Кобзаренко, капитан команды Могилевской области

Кроме боевого развертывания, ребятам надо пробежать кросс, выполнить ряд физических упражнений, показать уровень строевой и пройти этап медицинской подготовки. Оказать первую помощь пострадавшему должен уметь каждый юный спасатель.

Задача - использовать имеющийся инвентарь и оказать помощь пострадавшим. Ставятся две задачи, в каждой свое условие, у пострадавших разное состояние и разная степень травм. Михаил Мединский, фельдшер-спасатель республиканского отряда спецназначения МЧС Беларуси

В полевом лагере у каждой команды своя атмосфера. Участники слета самостоятельно организуют быт: парни отвечают за дрова и разжигание огня, девушки - за полевую кухню.





Имена победителей по итогам всех этапов назовут 29 июня. Главное - командный результат.

Здесь ребята набираются опыта, осознают и привыкают к непростой, но интересной работе спасателя. Потом они поступают в Университет гражданской защиты, становятся офицерами и защищают нашу Родину. Вот основная цель подобных мероприятий. Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

Баллы представители жюри подсчитают с учетом скорости, точности и эффективности выполнения заданий.