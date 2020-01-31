Лучшего шеф-повара, кондитера, официанта и бармена выбирают в Минске

Тирамису с банановым соусом, ростбиф в свекольном соке и свежая выпечка необычных форм. Лучшего шеф-повара, кондитера, официанта и бармена в эти минуты выбирают в Минске на конкурсе профессионального мастерства. В кулинарном поединке участники готовят изысканные блюда белорусской, европейской и азиатской кухни. Барменам предстоит удивить жюри необычными напитками. Оценивают и навыки официантов - их проверяют на знание правил работы с клиентами.



Конкурс проходит уже в восьмой раз. По словам организаторов, для начинающих кулинаров такие форумы - прекрасная возможность показать себя и получить опыт и новые знания от своих коллег.



