ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Лучшего следователя выбирают в Гомельской области

Республиканские соревнования следователей пройдут в ноябре

Соревнования продлятся несколько дней. Лучший следователь в ноябре представит регион на республиканских соревнованиях.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все