Лучшего учителя Минской области 2023 года выбирают в Молодечно

Профессионалы, которые не просто делятся знаниями, вдохновляют детей и становятся примером на всю жизнь. Лучшего учителя Минской области 2023 годавыбирают в Молодечно (на базе гимназии-колледжа искусств). Региональный конкурс педагогического мастерства объединил 23 участника.

На уроках они путешествуют по эпохам и историческим событиям, приручают уравнения с дробями, делятся лингвистическими тонкостями и удивляют химическими опытами. Они же улыбкой встречают самых маленьких в ясельных группах, а также помогают брать высокие ноты на творческих турнирах.

Сейчас жеучителя изменили привычное амплуа и сами сдают "профессиональный экзамен". Уже прошли открытые уроки и мастер-классы, записали учебные видео и представили собственные методики. Сегодня же творческая самопрезентация. Отметим, что на всех этапах на почетный титул претендовали около тысячи учителей региона.