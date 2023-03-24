3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лучшего учителя Минской области 2023 года выбирают в Молодечно
Профессионалы, которые не просто делятся знаниями, вдохновляют детей и становятся примером на всю жизнь. Лучшего учителя Минской области 2023 годавыбирают в Молодечно (на базе гимназии-колледжа искусств). Региональный конкурс педагогического мастерства объединил 23 участника.
На уроках они путешествуют по эпохам и историческим событиям, приручают уравнения с дробями, делятся лингвистическими тонкостями и удивляют химическими опытами. Они же улыбкой встречают самых маленьких в ясельных группах, а также помогают брать высокие ноты на творческих турнирах.
Сейчас жеучителя изменили привычное амплуа и сами сдают "профессиональный экзамен". Уже прошли открытые уроки и мастер-классы, записали учебные видео и представили собственные методики. Сегодня же творческая самопрезентация. Отметим, что на всех этапах на почетный титул претендовали около тысячи учителей региона.
Всего выберут восемь победителей в разных номинациях. Центральный регион лауреаты представят на республиканском конкурсе "Учитель года": финал пройдет осенью.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все