Лучшей автоледи Беларуси стала участница команды ГАИ МВД Анна Колешко

Первый республиканский конкурс водительского мастерства среди женщин "Автоледи-2026", приуроченный к Году белорусской женщины и организованный ДОСААФ, объединил 24 команды от министерств, ведомств, общественных организаций Беларуси, а также 2 команды из России.

Это представительницы разных организаций и разных ведомств: медики, сотрудницы банков, ГАИ, Следственного комитета, военные, милиция. Все в равных условиях. Представительницы слабого пола в очередной раз доказали, что не такие уж они и слабые, и показали навыки вождения, а также креатив.

На одинаковых авто с одинаковым объемом двигателя и механической коробкой передач нужно было выполнить на скорость известные всем элементы из автошколы. Готовились девушки несколько недель на своих аэродромах. Волнение, конечно, присутствует, хоть они и сталкиваются в жизни с такими трюками.

Также девушкам нужно было креативно представить свою организацию, украсив свой автомобиль. И в этом женская фантазия не подвела.