Лучшие работники АПК Минской области получили награды накануне профессионального праздника

Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК лучшие в отрасли в Минской области получили награды.

Один из лидеров всей страны - Слуцкий район: его общий каравай зерновых, рапса и зерна кукурузы составил почти 320 тыс. т. Определились и локальные передовики по заготовке кормов - это хозяйство "Исерно", а по валовому производству молока первое место у предприятия "Гацук-Агро".

К слову, именно в Слуцком районе будет реализован и один из крупнейших проектов Беларуси в мясном животноводстве.

Юрий Тишкевич, ведущий агроном УП "Гацук-Агро":

"В Беларуси очень востребована рожь для хлебопекарных изделий, а также пшеница и зерно кукурузы. Начинал свою трудовую деятельность после сельхозтехникума в Марьиной Горке бригадиром, затем работал агрономом, потом - главным агрономом. Если в землю что-то вкладываешь, то, конечно, и результат получаешь. Земелька тебя за это благодарит. Тем более сегодня есть новые технологии".

"Мы вышли в этом году на 80 ц/га по зерновой группе при том, что балл пашни у нас 34, общий балл пашни. А по сахарной свекле предварительно будет 700 ц/га - потому что половина свеклы лежит еще в буртах. Урожайность рапса составила 50 ц/га. Значит, почему есть урожайность, почему есть такой вал? Потому что мы вкладываем. Мы ни одного гектара земли не сеем без минеральных удобрений и органики", - рассказал директор ОАО "Козловичи-Агро", заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси Сергей Пенязь.

Владимир Лещенко, первый зампредседателя Слуцкого райисполкома:

"Сумели увеличить на 12 % производство мяса, сохранить производство молока, увеличить производство зерна колосовых культур на 8 %, на 57 % нарастили производство рапса и на 8 % - зерна кукурузы. Конечно, за этим всем стоит труд наших работников. Агрокомбинат "Дзержинский" пришел на нашу территорию: строится крупный животноводческий комплекс по откорму крупного рогатого скота. Окончание строительства запланировано на 2027 год. Только на одной площадке будет содержаться 8400 голов быков".

Отметим, сам город Слуцк - один из крупнейших агропромышленных кластеров нашей страны. Именно здесь работают такие гиганты АПК, как Слуцкий сыродельный и сахарорафинадный комбинаты, а своей продукцией во многих странах известен и Слуцкий мясокомбинат.