Лучшие инновационные идеи молодежи определили в Гомеле

Там прошел областной отборочный тур республиканского проекта "100 идей для Беларуси". Во Дворце творчества разработки представил 31 участник. Это целые станции для генерации энергии, бытовой акустический холодильник, рука-манипулятор, электронный фликер и общежитие будущего. Разработки могут быть применены в энергетике, медицине, транспорте и городской инфраструктуре.

Финалисты будут определены в 20 номинациях. Лучшие идеи представят Гомельский регион в финале конкурса в Минске 27 февраля.