Лучшие хирурги Беларуси собрались в Могилеве

Все, что делается в ближайшем с нами окружении, в Европе, все абсолютно делается и в Беларуси. Это касается всех специальностей, начиная от урологии, сосудистой хирургии. Шагнула вперед эндоваскулярная хирургия. Лечение нарушений ритма. Если раньше это был удел института центрального, то сейчас это делается во всех регионах и в больших объемах.

Анатолий Кулик, главврач Могилевской областной клинической больницы