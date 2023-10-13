Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лучшие хирурги Беларуси собрались в Могилеве

Доклады, дискуссии и обмен опытом! Около 300 лучших хирургов Беларуси и зарубежных стран собрались в Могилеве, где проходит 17-й съезд и научно-практическая конференция. Специалисты обсуждают проблемные вопросы в различных направлениях хирургии и пути их решения, новые лечебно-диагностические приемы, вопросы профподготовки кадров. Сейчас внедряются высокие технологии, малоинвазивные методики. Достижения белорусских трансплантологов, онкологов, травматологов, кардиохирургов и не только известны во всем мире.


Хирургическая служба нашей страны имеет авторитет в мировом сообществе благодаря сохранению традиций, интенсивному развитию. Во всем мире знают нашу трансплантологию, высокий уровень кардиохирургии, нейрохирургии, высокий уровень хирургических вмешательств при онкологических заболеваниях.
Елена Кроткова, первый замминистра здравоохранения Беларуси


Все, что делается в ближайшем с нами окружении, в Европе, все абсолютно делается и в Беларуси. Это касается всех специальностей, начиная от урологии, сосудистой хирургии. Шагнула вперед эндоваскулярная хирургия. Лечение нарушений ритма. Если раньше это был удел института центрального, то сейчас это делается во всех регионах и в больших объемах.
Анатолий Кулик, главврач Могилевской областной клинической больницы


Мы живем в том мире, в котором живем. И Беларусь переживает демографические изменения. И мы должны таким образом скомпановать нашу хирургическую службу, чтобы мы сохранили и улучшили качество ее оказания, сделали так, чтобы она по-прежнему оставалась одной из самых доступных в мире. Сделать так, чтобы здесь работали самые умные, креативные, талантливые молодые ребята, которые заменят нас потом.
Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии

На встрече лучшие хирурги страны были награждены нагрудным знаком и почетными грамотами, а также благодарностями за профессионализм и самоотверженный труд.