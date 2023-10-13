3.70 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Лучшие хирурги Беларуси собрались в Могилеве
Доклады, дискуссии и обмен опытом! Около 300 лучших хирургов Беларуси и зарубежных стран собрались в Могилеве, где проходит 17-й съезд и научно-практическая конференция. Специалисты обсуждают проблемные вопросы в различных направлениях хирургии и пути их решения, новые лечебно-диагностические приемы, вопросы профподготовки кадров. Сейчас внедряются высокие технологии, малоинвазивные методики. Достижения белорусских трансплантологов, онкологов, травматологов, кардиохирургов и не только известны во всем мире.
Хирургическая служба нашей страны имеет авторитет в мировом сообществе благодаря сохранению традиций, интенсивному развитию. Во всем мире знают нашу трансплантологию, высокий уровень кардиохирургии, нейрохирургии, высокий уровень хирургических вмешательств при онкологических заболеваниях.
Все, что делается в ближайшем с нами окружении, в Европе, все абсолютно делается и в Беларуси. Это касается всех специальностей, начиная от урологии, сосудистой хирургии. Шагнула вперед эндоваскулярная хирургия. Лечение нарушений ритма. Если раньше это был удел института центрального, то сейчас это делается во всех регионах и в больших объемах.
Мы живем в том мире, в котором живем. И Беларусь переживает демографические изменения. И мы должны таким образом скомпановать нашу хирургическую службу, чтобы мы сохранили и улучшили качество ее оказания, сделали так, чтобы она по-прежнему оставалась одной из самых доступных в мире. Сделать так, чтобы здесь работали самые умные, креативные, талантливые молодые ребята, которые заменят нас потом.
На встрече лучшие хирурги страны были награждены нагрудным знаком и почетными грамотами, а также благодарностями за профессионализм и самоотверженный труд.