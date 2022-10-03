Лучшие педагоги Беларуси побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Учителя, воспитатели, руководители учреждений образования накануне отметили профессиональный праздник, но подарки принимают и постфактум. Лучшие педагоги страны, студенты профильных вузов - больше сотни человек сегодня - гости Дворца Независимости.



Экскурс в историю и белорусские традиции организовал профсоюз работников образования и науки. В этих стенах вершится история, в том числе современной Беларуси. О ней и о том, что поразило больше остального, педагоги расскажут своим ученикам, организовав на местах виртуальное турне по залам Дворца.



Наталья Харлашова, председатель профкома работников Полоцкого госуниверситета:

Каждый зал заманивает своей историей. Все экспонаты уникальны по своему происхождению, и для меня самый ожидаемый - это зал-музей и, конечно же, дверь в приемную к Президенту - там атмосфера духа силы и нашего единства. Виктор Авдюшко, главный специалист Могилевской областной организации профсоюза работников образования и науки:

Это гордость нашего народа. Подрастающее поколение должно знать и понимать, если бы не было независимости, а такие, к сожалению, события могли быть, и они не состоялись, что наш народ един и мудр. Многогранность талантов белорусов - в металле, дереве, камне, стекле, текстиле и на холсте. Почти все, чем наполнен Дворец Независимости, отечественного производства. Все сделано руками белорусов, и не может не вдохновлять.



Александр Александрович, студент Мозырского государственного педагогического университета:

Хочется работать больше, вкладывать больше энергии и труда для того, чтобы Беларусь наша процветала. Не только город, район, а именно вся Беларусь. Сегодня для гостей открыты под два десятка залов - смотреть и трогать можно все. Внимание приковывает каждая деталь. В Красном (одном из основных залов для совещаний) - это шахматы из оптического стекла, которые Президенту подарили сотрудники БелОМО. Увидели и другие подарки - уже в музее, до этого заглянув и в зимний сад.