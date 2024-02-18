3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лучшие постановки и проекты приедут в регионы - в Беларуси стартует республиканская акция "Культурная карта"
С акцентом на культурно-просветительскую деятельность. Министерство культуры подвело итоги и наметило планы на будущее. В приоритете - преобладание качественных показателей над количественными, что символично для 2024 Года качества. Также на повестке дня - пополнение кадров молодыми специалистами в сфере культуры, развитие белорусского кинематографа и 80-летие Великой Победы.
Анализируя положение дел, видим, насколько сфера культуры прибавляет по основным позициям. Но сегодня мы хотим сделать другие акценты - сказать о наших людях - тех, кто ежедневно приходя на свое рабочее, место, выполняет работу на самом высоком уровне. Потому что от каждого из нас, работника сферы культуры, зависит очень многое. Я бы сравнил сферу культуры с иммунитетом общества. Мы стоим на передовой по противодействию всякого рода попыткам вбросов.
В этом году в Беларуси стартует республиканская акция "Культурная карта". Теперь жителям регионов не нужно будет ехать в столицу. Лучшие постановки и культурные проекты приедут к ним.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов