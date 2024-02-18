Лучшие постановки и проекты приедут в регионы - в Беларуси стартует республиканская акция "Культурная карта"

Анализируя положение дел, видим, насколько сфера культуры прибавляет по основным позициям. Но сегодня мы хотим сделать другие акценты - сказать о наших людях - тех, кто ежедневно приходя на свое рабочее, место, выполняет работу на самом высоком уровне. Потому что от каждого из нас, работника сферы культуры, зависит очень многое. Я бы сравнил сферу культуры с иммунитетом общества. Мы стоим на передовой по противодействию всякого рода попыткам вбросов.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси