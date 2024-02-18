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Лучшие постановки и проекты приедут в регионы - в Беларуси стартует республиканская акция "Культурная карта"

С акцентом на культурно-просветительскую деятельность. Министерство культуры подвело итоги и наметило планы на будущее. В приоритете - преобладание качественных показателей над количественными, что символично для 2024 Года качества. Также на повестке дня - пополнение кадров молодыми специалистами в сфере культуры, развитие белорусского кинематографа и 80-летие Великой Победы.


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Анализируя положение дел, видим, насколько сфера культуры прибавляет по основным позициям. Но сегодня мы хотим сделать другие акценты - сказать о наших людях - тех, кто ежедневно приходя на свое рабочее, место, выполняет работу на самом высоком уровне. Потому что от каждого из нас, работника сферы культуры, зависит очень многое. Я бы сравнил сферу культуры с иммунитетом общества. Мы стоим на передовой по противодействию всякого рода попыткам вбросов.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси

В этом году в Беларуси стартует республиканская акция "Культурная карта". Теперь жителям регионов не нужно будет ехать в столицу. Лучшие постановки и культурные проекты приедут к ним.

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