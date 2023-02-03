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Лучшие продукты для здоровья желудка перечислила диетолог
Факт
Врач диетолог-нутрициолог Инна Рожок рассказала о продуктах, которые лучше всего способствуют здоровью желудка и помогают поддержать его правильную работу, пишет sb.by.
Для поддержания здоровья желудка добавлять в рацион каши."Желудок - уязвимый орган. Он ответственен за начало пищеварения. К щадящей слизистуюжелудка пище относятся в первую очередь обволакивающие каши. Их лучше есть в протертом или хорошо разваренном виде. Они способствуют заживлению раздраженной слизистой желудка", - отметила специалист.
Для желудка полезны все кисломолочные продукты и капуста. "Кисломолочные продукты - источники прекрасно усвояемого белка. В них также содержатся лакто- и бифидобактерии, которые улучшают пищеварение и иммунитет. Все варианты капусты являются источником полезных волокон, бета-каротина и витамина А. Они защищают слизистую от инфекций. Есть в капусте и витамин U, который ускоряет заживление эрозий и язв, а также нормализует уровень кислотности в желудке", - рассказала Инна Рожок.
Нутрициолог также порекомендовала регулярно употреблять имбирь, орехи и семечки.
Фото:pixabay.com
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