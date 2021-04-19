Лучшие работники Ленинского района Минска получили награды

Одному из старейших районов Минска - Ленинскому - 70! В честь знаковой даты награды от руководства города получили лучшие работники предприятий, учреждений образования района и медики. На торжественном вечере присутствовала также делегация из Пекина и российского города-побратима Минска - Владимира.

