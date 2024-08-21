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Лучшие работники строительной отрасли Беларуси посетили Дворец Независимости
Лучшие работники строительной отрасли страны сегодня стали почетными гостями Дворца Независимости. Те, кто отвечает за возведение важнейших объектов Беларуси и поддерживает высокие стандарты качества, оказались в здании, где творится современная история нашего государства.
Арочные ниши, гипсовые вазы и масштаб международного уровня. Кто, как не специалисты профильной сферы, смогли оценить по достоинству филигранную работу на объекте номер один, который успели возвести в рекордные сроки - за 30 месяцев. В строительстве Дворца Независимости принимали участие стройорганизации со всей страны. Специалисты одного из надзорных органов, который выдает заключение последним и гарантирует качество, смогли спустя 11 лет после ввода здания в эксплуатацию оценить масштаб проделанных работ.
Вадим Короленко, заместитель директора Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта, рассказал, что в 2013 году подолгу бывал здесь, приходил через день. Нужно было все тщательно проверить перед тем, как выдать заключение об эксплуатационной надежности и безопасности здания. "Как всегда, последний год перед вводом в эксплуатацию - самый насыщенный, самый сложный", - отметил он.
"Тогда это был строительный объект. А сейчас это Дворец Независимости со своей душой, аурой, большой международной историей. И я тоже могу гордиться, что причастен к этому грандиозному объекту", - подчеркнул Вадим Короленко.
Сегодня каждый объект государственного строительства с нуля соответствует высоким стандартам.
Новый экспонат во Дворце Независимости - каравай от хлебопеков Гродненской области
Свой эталон качества есть и у белорусских хлебопекарей. Сегодня внимание гостей привлек пятиярусный каравай, который Президенту подарили мастера Гродненской области. 90 кг муки, 46 яиц и 7 суток работы - все в одном хлебном шедевре, который занял почетное место в зале торжественных церемоний.
Сегодня в системе Министерства архитектуры и строительства занято около 35 тыс. специалистов, функционируют 65 организаций по разным направлениям деятельности. В Беларуси ежегодно возводятся миллионы квадратных метров жилья, объекты социального значения и историко-культурного наследия.
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