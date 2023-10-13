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Лучшие работы проекта "Ее рук дело" выставлены на аукцион. Цель - помочь тем, кто в этом нуждается

Создавать красоту на благо! Кульминация проекта "Ее рук дело" состоялась накануне. На протяжении года женщины со всей страны - как профессиональные мастера, так и просто любительницы рукоделия разных профессий - делились своим творчеством. Лучшие работы накануне были выставлены на аукцион. Цель - помочь тем, кто в этом нуждается: вырученные средства пойдут на благотворительность и лечение детей.

Проекторганизован Белорусским союзом женщин, а экспозиции были представлены по всей стране.

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