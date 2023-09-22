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Арт-пароли и культурные явки в рубрике "Променад"
Сакральные образы из коллекции Академии наук Беларуси принимает Национальный художественный. Алтарная живопись делит арт-пространство с пейзажами малой родины кисти Вячеслава Шамшура. О нашей общей истории в судьбоносных датах напоминает Музей Великой Отечественной. Экспозиция "Единой памяти верны" апеллирует к 80-летию начала освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.Лучшие ракурсы для ваших эстетических регистров - в рубрике "Променад" (видео).
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