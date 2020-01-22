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Лучшие школьники встретились с руководителем Минской области

О друзьях, любимых книгах, профессиях будущего, спортивных кумирах и распорядке рабочего дня. Сегодня губернатор Минской области Александр Турчин в неформальной обстановке встретился с лучшими учениками региона. На протяжении нескольких часов ребята интересовались вопросами трудоустройства, выбора профессии и даже литературой, которую читает губернатор. На встречу в облисполком сегодня приехали 25 ребят из всех уголков центрального региона. После беседы с губернатором ребята отправились в Парк высоких технологий знакомиться с IT-сферой.

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