Лучшие солдаты срочной службы сейчас получили награды

За старания в учебе и самоотдачу в воинском деле. Лучшие солдаты срочной службы сейчас получают награды.

Награды лучшим солдатам срочной службы

Торжества в этом году проходят локально - на территории воинских частей или по месту работы родителей военнослужащих. Им вручают благодарности за хорошее воспитание сыновей, а солдатам - подарки: часы с гравировкой от министра обороны Беларуси.

По результатам сдачи итоговой проверки у нас военнослужащие сдавали все предметы без исключения боевой подготовки. Это такие, как радиохимическая и биологическая защита, боевая подготовка, предметы по специальности".



Павел Ливай, командир звуковещательной станции, сержант: "Работы, правда, очень много. Так как у нас именно мое отделение нацелено в основном на идеологическую подготовку, вот поэтому у нас как бы нельзя передохнуть вообще.

Как только я пришел в армию, у меня была цель взять отсюда что-нибудь. Т.е. усовершенствовать себя, усовершенствовать свой характер, как бы стать взрослее".