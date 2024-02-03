Лучшие сорта и гибриды помидоров, выведенные белорусскими селекционерами

Существует огромное количество сортов и гибридов томатов. Каждый имеет свои неоспоримые преимущества перед другими. Некоторые сорта могут похвастаться особенно высокой урожайностью, другие - неприхотливостью, третьи - устойчивостью к болезням и вредителям. Какой же выбрать? Об этомпишетпортал1prof.by.

Ведущие агрономы давно вывели главное правило богатого урожая томатов. Каждый сорт и гибрид нуждается в своих особых условиях для выращивания. Поэтому надо отдавать предпочтение сортам и гибридам, адаптированным для выращивания в той стране, где они будут высажены.

Сорта и гибриды помидоров, выведенные белорусскими селекционерами, адаптированы к нашим климатическим условиям. Они будут лучше и быстрее расти и развиваться, за счет чего порадуют стабильно большим урожаем. В Беларуси относительно недолгое лето с обилием осадков и не высокой температурой воздуха. В связи с этим многие белорусские дачники предпочитают убирать урожай до наступления первых осенних холодов, поэтому отдают предпочтение раннеспелым и среднеспелым сортам томатов.





Лучшие раннеспелые сорта томатов, выведенные белорусскими селекционерами:

Раница - детерминантный раннеспелый сорт. Подходит для выращивания в открытом грунте. Сорт обладает средней устойчивостью к фитофторе и грибным заболеваниям. Плоды среднего размера.

- детерминантный раннеспелый сорт. Подходит для выращивания в открытом грунте. Сорт обладает средней устойчивостью к фитофторе и грибным заболеваниям. Плоды среднего размера. ШтормF1 - полудетерминантный раннеспелый гибрид. Выведен для выращивания в неотапливаемых пленочных теплицах. Устойчив к кладоспориозу, фузариозу, вирусу табачной мозаики. Плоды крупные, пригодны для длительного хранения.

- полудетерминантный раннеспелый гибрид. Выведен для выращивания в неотапливаемых пленочных теплицах. Устойчив к кладоспориозу, фузариозу, вирусу табачной мозаики. Плоды крупные, пригодны для длительного хранения. Ранний 310 -детерминантный раннеспелый сорт. Идеален для выращивания в открытом грунте. Обладает средней устойчивостью к поражению фитофторой. Дает средние и крупные плоды.

-детерминантный раннеспелый сорт. Идеален для выращивания в открытом грунте. Обладает средней устойчивостью к поражению фитофторой. Дает средние и крупные плоды. Кроха - детерминантный ранний сорт. Один из самых ранних для выращивания в открытом грунте. Обладает относительной устойчивостью к фитофторозу. Плоды мелкие, зато отличаются высокими вкусовыми качествами. Помидоры этого сорта часто используют для консервации.

- детерминантный ранний сорт. Один из самых ранних для выращивания в открытом грунте. Обладает относительной устойчивостью к фитофторозу. Плоды мелкие, зато отличаются высокими вкусовыми качествами. Помидоры этого сорта часто используют для консервации. Изумруд - детерминантный раннеспелый сорт помидоров. Лучше всего подходит для выращивания в открытом грунте. Обладает повышенной устойчивостью к фитофторозу. Плоды крупные универсального назначения.

- детерминантный раннеспелый сорт помидоров. Лучше всего подходит для выращивания в открытом грунте. Обладает повышенной устойчивостью к фитофторозу. Плоды крупные универсального назначения. Превосходный 176 - детерминантный раннеспелый сорт для выращивания в открытом грунте. Устойчив в неблагоприятным погодным условиям и вредителям. Плоды очень крупные универсального назначения.

- детерминантный раннеспелый сорт для выращивания в открытом грунте. Устойчив в неблагоприятным погодным условиям и вредителям. Плоды очень крупные универсального назначения. Пралеска - детерминантный раннеспелый сорт томатов. Подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в пленочных теплицах. Сорт обладает повышенной устойчивостью к фитофторозу. Плоды среднего размера.

- детерминантный раннеспелый сорт томатов. Подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в пленочных теплицах. Сорт обладает повышенной устойчивостью к фитофторозу. Плоды среднего размера. Доходный- детерминантный раннеспелый сорт. Подходит для выращивания в открытом грунте. Устойчив к перепаду температур, среднеустойчив к заболеваниям. Плоды крупные, сочные, очень вкусные.





Топ-5 среднеспелых сортов и гибридов томатов, выведенных белорусскими селекционерами:

Вежа - индетерминантный среднеспелый сорт. Выведен для выращивания в необогреваемых пленочных теплицах. Устойчив к кладоспориозу и вирусу табачной мозаики. Плоды крупные, сочные.

Девиз - детерминантный, среднеспелый сорт. Для открытого грунта и неотапливаемых пленочных теплиц. Обладает устойчивостью фитофторозу, кладоспориозу, фузариозу. Плоды крупные, вкусные.

Ружа - детерминантный среднеспелый сорт томатов для выращивания в открытом грунте. Сорт обладает устойчивостью к грибным заболеваниям. Плоды крупные, мясистые. Помидоры этого сорта меньше других накапливают нитраты.

Агат - среднеспелый детерминантный сорт. Подходит для выращивания в открытом грунте. Обладает повышенной устойчивостью к фитофторозу. Плоды крупные, мясистые. Помидоры этого сорта подходят как для использования в свежем виде, так и для маринования, засола.

Победа (Перемога) 165- детерминантный среднеспелый сорт. Плоды очень крупные (до 130 г), сочные, устойчивые к растрескиванию. Однако сорт восприимчив к альтернариозу.

Не стоит выращивать много сортов томатов на одном участке. Чем больше сортов, тем больше инфекций. Выберите несколько проверенных и не более двух новых.