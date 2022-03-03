Лучшие учреждения и работники культуры центрального региона отмечены наградами и благодарностями

По результатам года отмечены 80 представителей творческой интеллигенции. Торжественная церемония прошла в Логойске. Сюда на итоговую коллегию съехались специалисты области из всех районов Минской области - работники учреждений культуры и искусства, музеев и библиотек, театров. Подарком для них стала праздничная концертная программа от созвездия лучших творческих коллективов области.