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Лучшие учреждения и работники культуры центрального региона отмечены наградами и благодарностями
По результатам года отмечены 80 представителей творческой интеллигенции. Торжественная церемония прошла в Логойске. Сюда на итоговую коллегию съехались специалисты области из всех районов Минской области - работники учреждений культуры и искусства, музеев и библиотек, театров. Подарком для них стала праздничная концертная программа от созвездия лучших творческих коллективов области.
Каждый район привез в Логойск лучшие работы ремесленников и народных мастеров, чтобы показать самобытность своего края. А на площадке перед Логойским районным центром культуры развернулась масленичная ярмарка с театрализовано-музыкальным представлением и щедрыми угощениями.
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