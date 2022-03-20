Лучшие учреждения здравоохранения по итогам года назвали в Минской области

Основная задача первичного звена здравоохранения (не важно: на селе или в городе) - это сортировка. Та функция, которую выполняют сегодня наши амбулатории, в том числе и Хатежинская амбулатория, - это, конечно, работа на переднем крае. Это прием пациентов из наших деревень, сел, которые обращаются к нам за оказанием медицинской помощи.

Людмила Луговец, заместитель главврача Минской центральной районной клинической больницы