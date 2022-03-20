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Лучшие учреждения здравоохранения по итогам года назвали в Минской области
Качественная и доступная медицина на всех уровнях. Лучшие учреждения здравоохранения по итогам работы за прошлый год назвали в Минской области. Особое внимание работе первичного звена: это ФАПы, участковые больницы. Высоко отметили работу Хатежинской амбулатории Минского района. Она обслуживает почти 4 тысячи человек. Для их удобства работают стоматологический и физиотерапевтический кабинет, есть лаборатория, дневной стационар.
Население растет, население молодое. Просят о помощи: и детей посмотреть, и взрослых. Обращаются за помощью, если куда-то повыше уровнем: отправляем либо в районную поликлинику (если нужна консультация узких специалистов), либо в областную.
Основная задача первичного звена здравоохранения (не важно: на селе или в городе) - это сортировка. Та функция, которую выполняют сегодня наши амбулатории, в том числе и Хатежинская амбулатория, - это, конечно, работа на переднем крае. Это прием пациентов из наших деревень, сел, которые обращаются к нам за оказанием медицинской помощи.
Сейчас в структуре Минской центральной районной клинической больницы 21 амбулатория. Пациентов принимают также 2 участковые больницы и 7 поликлиник. Всего медицинскую помощь там получают около 250 тысяч человек.
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