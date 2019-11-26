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Лучшие ветеранские подворья выбрали в Минской области
В Минске подвели итоги областного смотра-конкурса "Ветеранские подворья 2019". В нем приняли участие люди золотого возраста, которые имеют свои приусадебные участки и держат хозяйство. Тех, кто любит и умеет работать на земле, сегодня чествовали во Дворце культуры ветеранов. Победителем конкурса стала хозяйка из Солигорского района. Кстати, во время награждения можно было ознакомиться с самобытными подворьями, но в мини-формате. Там хозяева представили рукоделие, картины и семейные блюда.
Люди пожилого возраста из разных районов Минской области не просто показали свои подворья жюри, но и по-соседски делились опытом и секретами ведения хозяйства.
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