Лучшие ветеранские подворья выбрали в Минской области

В Минске подвели итоги областного смотра-конкурса "Ветеранские подворья 2019". В нем приняли участие люди золотого возраста, которые имеют свои приусадебные участки и держат хозяйство. Тех, кто любит и умеет работать на земле, сегодня чествовали во Дворце культуры ветеранов. Победителем конкурса стала хозяйка из Солигорского района. Кстати, во время награждения можно было ознакомиться с самобытными подворьями, но в мини-формате. Там хозяева представили рукоделие, картины и семейные блюда.



Люди пожилого возраста из разных районов Минской области не просто показали свои подворья жюри, но и по-соседски делились опытом и секретами ведения хозяйства.



