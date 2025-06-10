Лучших медиков Минщины награждают в преддверии профессионального праздника

В преддверии профессионального праздника заслуженные награды вручают медикам Минской области. Благодаря им улучшается качество медицинских услуг. В системе здравоохранения центрального региона сегодня трудятся более 40 тыс. первоклассных специалистов.

За верность профессии и заботу о здоровье пациентов. В зале для награждения находится больше 70 медиков Минской области - это терапевты, хирурги и врачи общей практики. Всех их объединяет преданность своему делу. 10 июня для них приготовлены почетные грамоты, цветы и слова благодарности.

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Александр Дрозд, главврач Борисовской центральной районной больницы:

"Мы достигли определенных успехов, но мы не стоим на месте. Борисов является межрайонным центром, где в течение ряда лет внедряются новые технологии. У нас появился ангиограф, внедрены новые операции в связи с этим".

Анна Дерушко, главная медсестра областного детского центра медицинской реабилитации:

"Для меня честь и высокое достижение, что меня сегодня награждают. Я стараюсь, чтобы наш коллектив был услышан. Контролируем выполнение норм коллективного договора, обеспечиваем безопасные условия труда".

Специалисты каждый день трудятся на благо развития сферы здравоохранения. Среди важных инвестиций здоровья жителей Минской области - обновление и оснащение амбулаторий, модульные ФАПы и мобильная помощь пациентам в отдаленных деревнях.

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Игорь Шамаль, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

"Мы сейчас в этом зале собираем наиболее заслуженных работников - это как врачи, так и средние медицинские работники, которые трудятся от фельдшерско-акушерского пункта до областных учреждений здравоохранения. Уже в течение последних трех лет мы работаем над максимальной модернизацией нашей системы здравоохранения в плане укрепления материально-технической базы".