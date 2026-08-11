Лучших юных пожарных Минской области собрал лагерь "Спасатель"

Областной воспитательно-оздоровительный лагерь "Спасатель" на базе Минского областного кадетского училища принимает юных спасателей-пожарных.

Центр объединяет лучших школьников со всей Минской области - из Несвижа, Клецка, Слуцка, Солигорска, Молодечно и других населенных пунктов. За время работы лагеря ребята будут совершенствовать свои навыки и готовиться к 29-му Республиканскому слету юных спасателей-пожарных.

Для школьников подготовлены спортивные и интеллектуальные соревнования с акцентом на безопасность жизнедеятельности.

"Здесь собраны лучшие ребята, победители районных и областных соревнований и первенств по пожарно-спасательному спорту, по основам безопасности жизнедеятельности, в медицине. Ребята оттачивают свои навыки в дисциплинах "пожарная эстафета" и "боевое развертывание", - рассказал тренер областного воспитательно-оздоровительного лагеря "Спасатель" Павел Вевер.

Смена в лагере длится 15 дней. За это время ребята получают не только оздоровление, но и укрепляют свои физические навыки.