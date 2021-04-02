3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лучших изобретателей выбрали на фестивале "Радуга-2021" во Дворце детей и молодежи
Настольные игры, головоломки и аттракционы. Лучших изобретателей выбрали на городском фестивале "Радуга-2021" во Дворце детей и молодежи. Всего три номинации - на лучшую мультимедийную, настольную и интерактивную игру. Конкурс собрал более полусотни инновационных проектов со всей столицы.
Тематика игр самая разнообразная: от культурологической до медицинской
Фестиваль прошел как часть праздника "Все игры в гости к нам!" для посетителей школьных лагерей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов