Лучших изобретателей выбрали на фестивале "Радуга-2021" во Дворце детей и молодежи

Настольные игры, головоломки и аттракционы. Лучших изобретателей выбрали на городском фестивале "Радуга-2021" во Дворце детей и молодежи. Всего три номинации - на лучшую мультимедийную, настольную и интерактивную игру. Конкурс собрал более полусотни инновационных проектов со всей столицы.



