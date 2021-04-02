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Лучших изобретателей выбрали на фестивале "Радуга-2021" во Дворце детей и молодежи

Настольные игры, головоломки и аттракционы. Лучших изобретателей выбрали на городском фестивале "Радуга-2021" во Дворце детей и молодежи. Всего три номинации - на лучшую мультимедийную, настольную и интерактивную игру. Конкурс собрал более полусотни инновационных проектов со всей столицы.

Тематика игр самая разнообразная: от культурологической до медицинской

Фестиваль прошел как часть праздника "Все игры в гости к нам!" для посетителей школьных лагерей.

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