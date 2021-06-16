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Лучших медиков Минской области чествовали в Несвижском замке
Они всегда рядом в трудную минуту, а их знания, опыт и чуткое отношение к людям помогают улучшить здоровье миллионов белорусов. Накануне Дня медицинского работника награды получают лучшие врачи. Сегодня на торжество в Несвижский замок приглашены 82 специалиста со всех районов Минской области. Некоторые теперь имеют почетное звание "Лучший врач Беларуси" в своей номинации. У других впервые появился нагрудный знак "За труд во имя жизни". Почетные грамоты от Администрации Президента, Министерства здравоохранения, Совета Республики получили медсестры, терапевты, хирурги, инфекционисты, главные врачи клиник и многие другие медики центрального региона.
Благодаря их самоотверженной работе система здравоохранения Минской области во многом задает тон в нашей стране. В последнее время закуплено более 160 единиц медицинского оборудования, работают 12 мобильных ФАПов.А в ближайшие годы на карте региона появятся и новые объекты:детская поликлиника в Жодино и поликлиника в Несвиже.
День медицинского работника празднуется в это воскресенье. Всего же в Минской области в сфере здравоохранения трудятся более 40 тысяч человек, из них 6 тысяч - врачи. А для сегодняшних лауреатов дополнительным подарком стала экскурсия по залам Несвижского замка.
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