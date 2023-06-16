Лучших медиков столицы наградили накануне профессионального праздника

Неоценимая работа и преданность делу. Медиков столицы наградили по случаю профессионального праздника. В зале Дворца Республики - заведующие отделениями, врачи, медсестры и фельдшеры. Специалисты, которые заботятся о своих пациентах в любое время. Почетные грамоты и нагрудные знаки почти для 20 лучших представителей сферы здравоохранения. Свои моменты славы и у победителей городского этапа конкурса "Врач года".