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Лучших медиков столицы наградили накануне профессионального праздника

Неоценимая работа и преданность делу. Медиков столицы наградили по случаю профессионального праздника. В зале Дворца Республики - заведующие отделениями, врачи, медсестры и фельдшеры. Специалисты, которые заботятся о своих пациентах в любое время. Почетные грамоты и нагрудные знаки почти для 20 лучших представителей сферы здравоохранения. Свои моменты славы и у победителей городского этапа конкурса "Врач года".

В музыкальной программе вместе с артистами на сцену вышли врачи и медсестры. А в холле организовали документальную выставку из Национального архива - фотографии, регистрационные книги, выписки, постановления, экзаменационные и анкетные листы XX столетия.

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