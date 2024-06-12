Лучших медработников чествовали во Дворце Республики

Всегда наши работники в системе здравоохранения находятся в тонусе. Поэтому когда бы мы ни праздновали, когда бы мы ни находились на выходных, мы всегда готовы оказать ту необходимую помощь нашему народу, которая требуется. И очень важно, чтобы мы работали в том тренде, том направлении, которое на сегодняшний день определено Президентом нашей страны в рамках того Года качества, которое на сегодняшний день мы исполняем.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси

