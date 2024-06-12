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Лучших медработников чествовали во Дворце Республики

Врачей со всей страны сегодня чествовали во Дворце Республики. Лучших медработников наградили грамотами и благодарностями. Поздравления также приняли и победители конкурса "Врач года". Подробности - в материале.

Лучших врачей сегодня чествовали во Дворце Республики в преддверии Дня медработников. Приветствие от Президента зачитала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Поздравления и награды приняли и победители конкурса "Врач года" в пяти номинациях.

Путь медика выбрала уже давно. Практически мой профессиональный стаж 35 лет. Получить награду очень приятно. В канун Дня медицинского работника приятно почему, потому что не только моя награда, награда того коллектива, которым я руковожу.
Светлана Суворова, заведующая Могилевским областным центром медреабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля
В профессию пришла, наверно, с детства, потому что в моей семье об этом говорили, в моей семье лечили. Естественно, я это все видела. Где-то уже, наверное, в последнем классе школы я уже понимала, что пойду в медицину. В общем, торжественно, волнительно и почетно все это одновременно. Такой букет эмоций. Приятно, конечно. Мне приятно, что профессия врача, педиатра особенно, ценится.
Оксана Воронцова, заведующая приемным отделением Гродненской областной детской клинической больницы
Всегда наши работники в системе здравоохранения находятся в тонусе. Поэтому когда бы мы ни праздновали, когда бы мы ни находились на выходных, мы всегда готовы оказать ту необходимую помощь нашему народу, которая требуется. И очень важно, чтобы мы работали в том тренде, том направлении, которое на сегодняшний день определено Президентом нашей страны в рамках того Года качества, которое на сегодняшний день мы исполняем.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси

Завершилось мероприятие праздничным концертом, где свои номера показали и медицинские работники.

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