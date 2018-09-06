Лучших молодых специалистов Минска чествовали в городской ратуше

В финале конкурса участвовали более 70 работников столичных предприятий, больниц и учреждений образования. Активные, одаренные и амбициозные участники боролись в 11 номинациях. Десятку лучших выбирали по особым критериям: высокие показатели на новом рабочем месте, необычные методы работы и научные достижения.

Конкурс молодых специалистов проходит в столице шестой год подряд. И, как отмечают специалисты, количество заявок для участия в таких соревнованиях с каждым годом становится все больше.