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Лучших молодых специалистов Минска чествовали в городской ратуше
В финале конкурса участвовали более 70 работников столичных предприятий, больниц и учреждений образования. Активные, одаренные и амбициозные участники боролись в 11 номинациях. Десятку лучших выбирали по особым критериям: высокие показатели на новом рабочем месте, необычные методы работы и научные достижения.
Конкурс молодых специалистов проходит в столице шестой год подряд. И, как отмечают специалисты, количество заявок для участия в таких соревнованиях с каждым годом становится все больше.
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