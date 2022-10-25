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Лучших производителей крафтовых сыров выбрали в Минске

Производством сыров все больше занимаются фермеры и гастроэнтузиасты из всех регионов Беларуси. Все разнообразие их домашней крафтовой продукции можно было продегустировать и приобрести на экорынке в столице. Ассортимент от десертных сыров и выпечки до гигантской буратты со сливками и страчателлой. Неповторимые деликатесы в Минск привезли сыровары с арт-хутора, что в Глубокском районе. Это коллекция "12 месяцев", где каждый вид сыра посвящен определенному времени и сезону года. По традиции на площадке прошел и ежегодный конкурс крафтовых сыров.

Вот этот "Верасень" мы сделали в сентябре. И все, что было в сентябре, отражается в этом сыре. Например, трава уже не сочная, но зато изобилие овощей. Мы выкопали морковку, картошку, тыкву и накормили корову. Раньше он назывался не ферментированный, как мы его называем сегодня, а просто "салодкі сыр", потому что делался из сладкого молока.
Мария Ткачева, сыровар (Витебская область)

Среди победителей нынешнего конкурса сыровары из Молодечно и Вилейки. Всего четыре призовых места и еще пять специальных призов.

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