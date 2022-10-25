Лучших производителей крафтовых сыров выбрали в Минске

Вот этот "Верасень" мы сделали в сентябре. И все, что было в сентябре, отражается в этом сыре. Например, трава уже не сочная, но зато изобилие овощей. Мы выкопали морковку, картошку, тыкву и накормили корову. Раньше он назывался не ферментированный, как мы его называем сегодня, а просто "салодкі сыр", потому что делался из сладкого молока.

Мария Ткачева, сыровар (Витебская область)