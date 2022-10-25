3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лучших производителей крафтовых сыров выбрали в Минске
Производством сыров все больше занимаются фермеры и гастроэнтузиасты из всех регионов Беларуси. Все разнообразие их домашней крафтовой продукции можно было продегустировать и приобрести на экорынке в столице. Ассортимент от десертных сыров и выпечки до гигантской буратты со сливками и страчателлой. Неповторимые деликатесы в Минск привезли сыровары с арт-хутора, что в Глубокском районе. Это коллекция "12 месяцев", где каждый вид сыра посвящен определенному времени и сезону года. По традиции на площадке прошел и ежегодный конкурс крафтовых сыров.
Вот этот "Верасень" мы сделали в сентябре. И все, что было в сентябре, отражается в этом сыре. Например, трава уже не сочная, но зато изобилие овощей. Мы выкопали морковку, картошку, тыкву и накормили корову. Раньше он назывался не ферментированный, как мы его называем сегодня, а просто "салодкі сыр", потому что делался из сладкого молока.
Среди победителей нынешнего конкурса сыровары из Молодечно и Вилейки. Всего четыре призовых места и еще пять специальных призов.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов