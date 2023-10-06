Лучших работников культуры Минска чествовали на сцене Молодежного театра. Награды от столичной мэрии и других профильных учреждений получили представители разных творческих сфер: театральной, музыкальной, музейной и библиотечной. Среди них артисты, музыканты, организаторы культурно-туристических мероприятий, которые стали трендом Минска. В сфере искусства в столице работают около шести тысяч человек.